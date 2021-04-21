Степанакерт, , 06:19 — REGNUM Военнослужащие Совместного российско-турецкого центра в Нагорном Карабахе провели воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщил 20 апреля начальник службы беспилотной авиации Александр Крепышев.

Мониторинг позволяет сторонам убедиться в соблюдении режима прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Он осуществляется в круглосуточном режиме с использованием БЛА «Форпост» и «Орлан-10».

"Бортовые средства позволяют с достоверной точностью определять координаты заявленных объектов и соответствие их фактическому местоположению. Помимо этого происходит сопровождение автомобильных и транспортных колонн», — цитирует телеканала «Звезда» собеседника.

Крепышев добавил, что беспилотники используют в основном для мониторинга горной, лесистой и труднодоступной местности. Полученные данные поступают в российско-турецкий центр, затем анализируются.

Ранее президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщали, что российские миротворцы являются ключевым фактором в обеспечении безопасности и стабильности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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