Братск, Иркутская область, , 06:17 — REGNUM ГУ МВД по Иркутской области обнародовало некоторые подробности ЧП с участием сотрудников полиции, которые вместе с автомобилем провалились под лёд Братского водохранилища.

В момент трагедии в салоне находились четверо мужчин, трое из которых являются сотрудниками органов внутренних дел (они находились вне службы). Пассажиры успели выбраться из автомобиля не пострадали. Погиб 38-летний водитель машины — предприниматель. СКР проводит доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП на Братском водохранилище произошло накануне, 20 апреля. По данным телеграм-канала «Baza», несколько человек, в том числе, начальник отдела «Боханский», командир отделения ДПС и юрист возвращались с рыбалки на автомобиле Toyota Hilux Surf. В какой то момент машина провалилась под лёд, водитель автомобиля погиб.

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