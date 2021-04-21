Улан-Удэ, , 06:20 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 917. Об этом утром 21 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 648 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 827 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 335 больных. На амбулаторном лечении находятся 249 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 35 506 (+61) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе сократилось до 584 (-41) человек.

В реанимации остаются 55 пациентов в тяжёлом состоянии (33 — старше 65 лет). В том числе 25 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (16 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 60,9% — из 550 перепрофилированных коек занято 335.

Как сообщало ИА REGNUM, главный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев предложил пронести портреты умерших от COVID-19 медиков в ходе проведения акции «Бессмертный полк».

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