Магадан, 21 апреля 2021, 06:22 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудил с заместителем министра сельского хозяйства РФ Максимом Увайдовым вопросы выделения квот для коренных малочисленных народов севера, имеющих право на вылов рыбы на Колыме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Носов акцентировал внимание на внесении изменений в Единый перечень, дополнив его наименованиями КМНС: камчадалы, орочи, эскимосы, чукчи.
Соответствующее обращение было направлено в Федеральное агентство по делам национальностей.
В министерстве сельского хозяйства заверили о готовности в кратчайшие сроки внести изменения, которые вернут возможность малочисленным народам полноценно заниматься выловом лососевых.
Предполагается, что вопрос решится к началу лета.
«Губернатор заручился поддержкой Правительства РФ», — добавили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Магаданской областной думы Игорь Донцов прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг спорного приказа Росрыболовства, который существенно сокращает число представителей коренных малочисленных народов севера, имеющих право на вылов лосося по лимиту. По мнению депутата, а также руководства региона, это решение неверно.