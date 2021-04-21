Токио, , 06:06 — REGNUM Японские власти намерены закупить в США еще 50 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции от компании Pfizer, сообщает агентство Kyodo.

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Ожидается, что этих поставок должно хватить, чтобы привить 25 млн жителей Японии. При этом 20 апреля глава японского минздрава Норихиса Тамура уточнил, что пока контракт с американской фармацевтической корпорацией подписать не удалось. Отметим, что ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга по итогам поездки в США заявил, что уже договорился о дополнительных поставках препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор японской префектуры Осака заявил о намерениях запросить у правительства ввести режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Он также призвал глав соседних регионов также потребовать введения режима ЧС.