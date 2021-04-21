Новосибирск, , 06:06 — REGNUM Новосибирская область примет участие в онлайн-выставке «Раскуси Россию». На интерактивной карте выставки регион представит сибирские пельмени. Об этом сообщил министр экономического развития области Лев Решетников.

Решетников подчеркнул, что Новосибирская область является гастрономическим центром Сибири, где широко представлена кухня многих народностей. Но на выставке будут представлены пельмени ручной лепки — больше десяти вариантов с разнообразными мясными начинками, как из обычного, так и из цветного теста.

В правительстве Новосибирской области уточнили, что неизменно популярными среди иностранных гостей в регионе остаются заведения с традиционными сибирскими яствами: настоящими сибирскими пельменями (белыми, чёрными или красными, с мясной или рыбной начинкой, обжаренные на сковороде или во фритюре, в горячем курином бульоне или грибном соусе), таёжными настойками на дикоросах и травяными взварами.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Google совместно с Федеральным агентством по туризму России запустила энциклопедию по региональным кухням страны «Раскуси Россию».

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