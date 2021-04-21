Киев, , 06:05 — REGNUM Ни Украина, ни Россия не заинтересованы в разрыве дипломатических отношений, поскольку этот шаг будет иметь негативные последствия для сторон, сообщил 20 апреля украинский политолог, директор информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков изданию «Главред».

"Так как Украина контролируется извне, если мы захотим пойти на разрыв отношений с Россией, нам придется советоваться с Западом, где нам посоветуют от этого шага воздержаться», — отметил он.

По мнению политолога, стремление Киева разорвать отношения приведёт к резкому ухудшению диалога с группой стран, которая поддерживает доброжелательные связи с Москвой. Негативно к этому, например, отнесутся в Китае, где уже присматриваются к действиям украинских властей после инцидента с предприятием «Мотор Сич».

Кроме того, сегодня примерно 2,5 млн граждан Украины ездят в Россию на заработки или временно проживают на территории соседнего государства. Они также столкнутся с негативными последствиями, отметил политолог.

«Даже если Украина захочет это сделать, то ей просто не дадут», — заключил Рудяков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ряд депутатов партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины потребовали расторгнуть дипломатические отношения с Россией. Чтобы разрыв не привел к лишним проблемам, парламентарии призвали украинцев, проживающих и работающих на территории России и «государств-сателлитов», завершить свои дела и вернуться на Украину.

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