Бразилиа, , 06:00 — REGNUM Обращение с просьбой продлить рассмотрение заявки на ввоз в Бразилию российской вакцины «Спутник V» подало Национальное агентство по санитарному надзору страны (Anvisa). Об этом 20 апреля передал телеканал Globo.

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Решение должно быть приятно Федеральным верховным судом. Свою просьбу в Anvisa объяснили недостатком сведений о качестве, эффективности и безопасности указанного препарата.

Вместе с тем отмечается, что фармрегулятор Бразилии уже получил документацию по «Спутнику V» из Аргентины, где вакцина одобрена и давно применяется в массовой прививочной кампании.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Федеральный верховный суд Бразилии постановил, что поставки в страну вакцины «Спутник V» могут начаться с начала мая 2021 года даже без одобрения со стороны бразильского фармрегулятора.

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