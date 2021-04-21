Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:49 — REGNUM С постамента на площади Побед в Новокузнецке сняли легендарный танк Т-34. Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК проведут техническое обслуживание машины. После 9 мая танк вернётся на место. Об этом сообщает мэрия города.

Напомним, что танк Т-34 участвовал в параде Победы в Новокузнецке в 2020 году. Тогда его впервые за 47 лет сняли с постамента. Теперь участие танка в торжествах 9 мая стало традицией.

Уточняется, что техническое обслуживание и ходовые испытания завершатся к 8 мая, и в День Победы танк проедет парадом по улицам Новокузнецка.

Отметим, танк Т-34, изготовленный из кузнецкой брони, — памятник трудовому подвигу рабочих Кузнецкого металлургического комбината в годы Великой Отечественной войны.