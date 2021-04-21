Москва, , 05:43 — REGNUM Перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения предложили в Союзе потребителей России, пишут 21 апреля «Известия».

По замыслу инициаторов, гражданам предложили оплачивать установленную норму потребления электроэнергии по одному тарифу, а в случае его превышения — по более высокому. В союзе предполагают, что такой подход позволит экономить электричество. Соответствующее предложение председатель Союза потребителей Петр Шелищ направил в письме премьер-министру России Михаилу Мишустину.

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт/ч в месяц на человека, — прокомментировал он инициативу. — На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт/ ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5».

Шелищ добавил, что при реализации этой идеи необходимо предоставить каждому субъекту РФ возможность устанавливать свой норматив, например, с учётом длины светового дня.

Увеличение тарифа за потреблённую энергию, по мнению авторов, должно быть постепенным. Так, цена может увеличиваться при росте потребления на каждые 100 кВт/ч. При этом расценки за потребление сверх нормы необходимо приблизить к экономически обоснованным тарифам, отметил Шелищ.

Письмо с предложением Союза потребителей поступило в аппарат правительства России, сообщили в пресс-службе ведомства.

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