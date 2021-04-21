Якутск, , 05:45 — REGNUM В Якутии суд вынес приговор 34-летней женщине за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В суде установлено, что подсудимая, уже будучи привлеченной к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, после употребления спиртного вновь села за руль машины в пьяном виде.

Её остановили сотрудники полиции по пути следования из села Сунтар в село Тойбохой.

Суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил женщину к штрафу в 200 тыс. рублей с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, пьяный водитель такси задержан сотрудниками полиции в Воронеже, материалы в отношении таксиста переданы в суд.