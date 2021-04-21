Красноярск, , 05:47 — REGNUM В Красноярском крае и Красноярске за прошедшую неделю (с 12 по 18 апреля) заболеваемость ОРВИ и гриппом не превышала эпидемические пороги. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидемический порог заболеваемости не был превышен как по совокупному населению региона, так и во всех возрастных группах.

«Среди положительных находок на отчётной неделе выявлена циркуляция на территории края вирусов не гриппозной этиологии: вирусов парагриппа, аденовируса, риновируса и других респираторных вирусов. Вирусы гриппа не обнаружены», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также отмечает, что в Красноярском крае в ходе подготовки к эпидемическому сезону 2020 — 2021 года от гриппа и ОРВИ привились около 1,6 млн человек (57,3% населения региона).

Как сообщало ИА REGNUM, превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) к настоящему времени зафиксировано в шести регионах России.

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