Москва, , 05:35 — REGNUM Арбитражный суд Москвы получил многомиллионный иск АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», адресованный АО «Информтехника и связь». Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 19 апреля 2021 года. Сумма претензий составляет 214 млн рублей, но детали дела пока неизвестны. Третьим лицом в споре проходит Минобороны России.

Компания-ответчик входит в группу компаний «Информтехника». АО специализируется на разработке и производстве современных средств связи. Среди её разработок — коммутационные системы, системы абонентского радиодоступа и микросотовой связи, система транкинговой связи, цифровая аппаратура связи совещаний, интеллектуальные системы распределения вызовов и другие. Для Минобороны РФ по госконтракту от 2017 года компания разрабатывала в том числе комплекс технических средств (шифр «Центавр»).

«Алмаз — Антей» создан по решению правительства РФ и объединяет компании по своему профилю.