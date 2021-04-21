Богота, , 05:43 — REGNUM В Колумбии частным компаниям разрешили приобретать вакцины от COVID-19 для бесплатного распространения. Об этом президент Колумбии Иван Дуке20 апреля заявил во время выступления в Боготе, которое транслировалось на странице его администрации в социальной сети Twitter.

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«Мы представляем постановление… выпущенное министерством здравоохранения, которое позволяет частному сектору закупать вакцины», — сказал Дуке.

По его словам, приобретать можно только вакцины, которые получили одобрение властей для применения на территории страны.

«Вакцины нельзя продавать, они должны быть бесплатными», — подчеркнул колумбийский президент.

В настоящее время в Колумбии число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 достигло 2 684 101. Умерли в стране с начала пандемии 69 177 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Колумбии вводят трёхдневный карантин, ограничивающий передвижения жителей по городу, в столице страны Боготе.

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