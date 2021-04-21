Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:23 — REGNUM Власти Новокузнецка рассматривают различные сценарии проведения Дня Победы и акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил заместитель главы города Павел Камбалин.

«Конечно, мы очень сильно хотим, чтобы 9 мая по улицам Новокузнецка прошёл легендарный танк, состоялись концерты и звучали поздравительные речи. В конечном итоге всё будет зависеть от ситуации по новой коронавирусной инфекции. Однако текущая подготовка ко Дню Победы проходит со всей ответственностью, мы рассматриваем различные сценарии проведения праздника, и уже ближе к событию будет известно о всех мероприятиях, которые пройдут на территории Новокузнецка», — отметил он.

Отметим, что в настоящее время на сайте полкрф.ру. можно зарегистрироваться для участия в акции «Бессмертный полк» в режиме онлайн. 9 мая на телеканалах и других медиаплощадках будут транслироваться видеоролики, показывающие лица и истории ветеранов Великой Отечественной войны.