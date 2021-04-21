Москва, , 05:21 — REGNUM Повторное заражения коронавирусом не исключено во время новой волны пандемии, заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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При этом специалист указал, что при появлении симптомов ОРВИ речь может идти не о COVID-19, а о других болезнях.

«Если у человека были положительный ПЦР-тест и наличие антител, а через какое-то время у этого человека простудные симптомы, то надо разбираться», — приводит слова Жемчугова Sputnik.

Он подчеркнул, что симптомы могут просто свидетельствовать о заражении гриппом или другим простудным заболеванием, а не COVID-19. В таком случае заболевшему необходимо сдать ПЦР-тест на выявление коронавируса, а также экспресс-тест на грипп для уточнения диагноза.