Южно-Сахалинск, , 05:21 — REGNUM На Сахалине два дня назад, 19 апреля, пропал 11-летний Илья Ким, сообщается в Instagram на странице поисково-спасательного отряда «Сова».

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Известно, что ребёнок ушёл из дома вечером 19 апреля. До сих пор его местонахождение не известно.

У пропавшего имеется родинка на правой щеке. Он не выговаривает букву «р».

"Рост 150 с, худощавое телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка», — распространили приметы мальчика поисковики.

Пятиклассник был одет в темно-синюю куртку, черные кроссовки и черную спортивную шапку.

https://www.instagram.com/p/CN6FhkAsnae/

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжается поиск трёх человек, пропавших из упавшего с моста в реку автомобиля.