Южно-Сахалинск, 21 апреля 2021, 05:21 — REGNUM На Сахалине два дня назад, 19 апреля, пропал 11-летний Илья Ким, сообщается в Instagram на странице поисково-спасательного отряда «Сова».
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Известно, что ребёнок ушёл из дома вечером 19 апреля. До сих пор его местонахождение не известно.
У пропавшего имеется родинка на правой щеке. Он не выговаривает букву «р».
"Рост 150 с, худощавое телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка», — распространили приметы мальчика поисковики.
Пятиклассник был одет в темно-синюю куртку, черные кроссовки и черную спортивную шапку.
https://www.instagram.com/p/CN6FhkAsnae/
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжается поиск трёх человек, пропавших из упавшего с моста в реку автомобиля.