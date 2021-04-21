Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:10 — REGNUM Новокузнецк находится в активной фазе подготовки к празднованию Дня Победы. Об этом сообщил заместитель главы города Павел Камбалин.

«Уже сейчас каждый желающий сможет принять участие в акциях и мероприятиях, как направленных на поддержку и помощь ветеранам, так и на празднование самого события», — отметил Камбалин.

Так, любой желающий может своими руками сделать открытку для ветерана и принести её в любой районный комплексный центр социального обслуживания. Сотрудники центра передадут её адресату. Также стартовала акция «Окна Победы». С 28 апреля в местах массовых посещений горожан будут раздаваться георгиевские ленточки. А 29 апреля по всей России пройдёт акция «Диктант Победы». Традиционно Новокузнецк будет участвовать в международной акции «Сад Памяти».

На сегодняшний день в Новокузнецке проживет 60 ветеранов Великой Отечественной войны и 1240 тружеников тыла.