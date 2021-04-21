Хабаровск, , 05:04 — REGNUM Вторую неделю в Хабаровском крае ежедневно выявляются более 30 случаев заражения короновирусом, за минувшие сутки — 33, выздоровели 42 пациента, скончались два человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В крае для лечения больных COVID-19 развернута 561 койка, из них свободны 196. На лечении находятся десять тяжелых пациентов, восемь подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находятся 1868 человек.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано 51 439 носителей коронавируса, 49 201 человек выздоровел, скончались 370 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии обнаружили два случая заболевания британским штаммом COVID-19.