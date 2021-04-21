Новокузнецк, Кемеровская область, , 05:03 — REGNUM Мэрия Новокузнецка напомнила горожанам об ответственности за нарушение режима повышенной готовности, введённого из-за коронавируса. Соответствующая информация была опубликована на сайте городской администрации после того, как в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях.

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«Напоминаем, что согласно распоряжению губернатора Кузбасса, в регионе действует режим повышенной готовности. Он предусматривает ограничительные меры, направленные на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции. В соответствии с требованиями, запрещены публичные мероприятия. За нарушение введенных ограничений предусмотрена административная ответственность. Санкции статьи предусматривают вынесение предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 000 рублей; на должностных лиц — до 500 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц — до 1 млн рублей и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток», — говорится в официальном сообщении.

В свою очередь главное управление МВД России по Кемеровской области обратилось в кемеровчанам с просьбой воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В МВД РФ подчеркнули, что сотрудники кузбасской полиции и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка.