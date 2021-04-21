Буэнос-Айрес, , 04:55 — REGNUM Решение суда о переводе школ аргентинской столицы Буэнос-Айреса на дистанционное обучение из-за пандемии отказались исполнять власти города, 20 апреля сообщили в пресс-службе городского правительства.

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Такой шаг в администрации Буэнос-Айреса объяснили ожиданием решения со стороны Верховного суда Аргентины, который должен поставить точку в указанном вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля учителя, входящие в Союз работников образования Буэнос-Айреса, отказались выходить на рабочие места в школах из-за опасений заразиться коронавирусом.

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