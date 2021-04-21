Бердск, Новосибирская область, , 04:50 — REGNUM СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собаки на пятилетнего ребёнка в городе Бердске. Дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным следствия, днём 18 апреля у одного из домов по улице Котовского в Бердске на пятилетнего ребёнка напала собака, принадлежащая местному жителю. Хозяин оставил животное без присмотра во дворе своего дома.

Мальчик с множественными укушенными ранами лица был госпитализирован в больницу. Для установления степени тяжести причиненного вреда его здоровью назначена судебно-медицинская экспертиза.