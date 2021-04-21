Москва, , 04:45 — REGNUM В среду, 21 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, по области местами умеренный. Температура воздуха — +6…+8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 22 апреля в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха — +3…+5 °C.

Ветер западный, юго-западный 5−11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +5…+10 °C днём и 0…+5 °C ночью.

В четверг, 22 апреля, днём в столице ожидается +14…+16 °C. По области +12…+17 °C. Ночью в регионе ожидается +2…+7 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС России выпустило экстренное предупреждение о том, что жителей столицы России 20 и 21 апреля ожидает мокрый снег с дождем.

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