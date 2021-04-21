Москва, , 04:41 — REGNUM Требование для всех, кто прибывает из-за границы в Россию, дважды сдавать тест на коронавирус вводит Роспотребнадзор. Соответствующее постановление опубликовано 20 апреля на официальном портале правовой информации.

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Документ вступает в силу 21 апреля и до 1 мая касается тех лиц, которые въезжают в РФ из Турции и Танзании. После требование должно распространиться на прибывающих из всех стран.

Указанные категории лиц обязаны в срок до пяти дней с момента въезда на российскую территорию сдать два ПЦР-теста на коронавирус, интервал между которыми должен превышать срок не менее суток.

Результаты тестов следует загружать на единый портал госуслуг. Также, согласно постановлению, главы территориальных органов Роспотребнадзора обязаны организовать в аэропортах выборочное тестирование на коронавирус среди въезжающих в РФ иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский бизнес обеспокоен ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции в российской столице.

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