Тегеран, , 07:31 — REGNUM 20 апреля секретарь иранского Штаба по развитию нанотехнологий заявил, что совместные венчурные инвестиции с другими странами приведут к увеличению экспорта отечественной нанотехнологической продукции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая в интервью информационному агентству Mehr, Саид Саркар отметил, что импортной продукции уделяется приоритетное внимание для дальнейшей активизации производства внутри страны.

«В настоящее время планируется осуществить инвестиции с другими странами в качестве совместного предприятия по производству нанопродукции», — сказал он, подчеркнув, что такая мера приведет к увеличению экспорта нанопродукции в другие страны.

Саркар также отметил, что Штаб по развитию нанотехнологий в текущем году выполнит несколько планов, наиболее важный из которых связан со стимулированием экспорта нанотехнологической и высокотехнологичной продукции за рубеж.

В другом месте своего выступления Саркар указал на экспорт нанотехнологической продукции в предыдущие годы и заявил: «Экспорт нанотехнологической продукции не был удовлетворительным в последние два года, однако в настоящий момент предпринимаются усилия по компенсации спада экспорта, наблюдавшегося в предыдущие годы».