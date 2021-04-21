Тегеран, , 07:33 — REGNUM 20 апреля заместитель начальника бригадного генерала полиции Ирана заявил, что в прошлом иранском году (начавшемся 20 марта 2020 года) силами страны было конфисковано более тысячи тонн наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Гасем Резаи также отметил, что Иран имеет около 2000 километров общей границы с Пакистаном и Афганистаном, что является важным фактором ввоза наркотиков в страну, сообщив при этом:

«Наши пограничники успешно справляются в данном направлении, так как в прошлом году было конфисковано более тысячи тонн наркотиков, что является беспрецедентным явлением в мире».

Говоря о взаимодействии между Ираном и Азербайджаном, Резаи отметил: «В связи с движением между двумя странами и торговыми обменами необходимо как можно скорее завершить соответствующие железнодорожные и морские проекты, что является одним из акцентов политического курса лидеров двух стран».

«Завершение проекта железной дороги между Ираном и Кавказом является весьма эффективным решением для дальнейшего расширения сотрудничества в регионе», — подчеркнул он.