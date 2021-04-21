Тегеран, , 07:34 — REGNUM 20 апреля заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам Мохсен Бахарванд встретился и и провёл переговоры с генеральным директором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасом на полях 25-й конференции по химическому оружию. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи были обсуждены и рассмотрены пути расширения сотрудничества между Ираном и организацией.

Бахарванд подчеркнул необходимость полного, эффективного и недискриминационного осуществления Конвенции о нераспространении химического оружия и полной приверженности каждой страны своим обязательствам в этом отношении. Он также отметил: «При этом купля-продажа химической продукции и объектов мирного назначения между странами должна быть освобождена от санкций».

«Иран являлся самой большой жертвой применения химического оружия в современной истории», — сказал иранский дипломат, подчеркнув:

«Через три десятилетия после применения химического оружия свергнутым режимом Саддама Хусейна мы все еще являемся свидетелями страданий от химического оружия среди иранских и иракских народов».

Бахарванд отметил, что Иран осуждает применение химического оружия в любой точке мира и при любых условиях, всецело уважая идеалы Конвенции о нераспространении химического оружия.