Тегеран, , 07:37 — REGNUM 20 апреля глава иранской Организации автомобильных дорог и перевозок Дарюш Амани Техрани заявил, что пограничный терминал Пишин увеличит транзит и облегчит дорожное движение между Ираном и Пакистаном. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Техрани сделал этот комментарий в ходе своего визита в деревню Тис Чабахар, отметив:

«Пограничный терминал Пишин будет введен в эксплуатацию 21 апреля на территории площадью 13 гектаров, при этом в настоящее время пограничные сооружения возведены на 2,5 гектарах».

Он также подчеркнул, что проект включает в себя 450 метров крытой площади.

Глава дорожно-транспортной организации заявил, что для завершения проекта требуются дополнительные средства из государственного бюджета.

Иранский чиновник сообщил, что пограничный терминал Пишин является третьим совместным пограничным объектом с Пакистаном, заявив, что пограничные пункты Римдан и Пишин были запущены в течение короткого периода времени в провинции Систан и Белуджистан.

Проект был завершен до начала нового иранского года (23 марта 2021 года), однако из-за необходимости согласования ряда вопросов с пакистанскими официальными лицами церемония его открытия была отложена.