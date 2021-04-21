Тегеран, , 07:38 — REGNUM 20 апреля глава Центрального банка Ирана (ЦБИ) Абдол-Насер Хеммати заявил, что Центробанк выделил 178 миллионов долларов на приобретение 16,8 миллионов доз вакцин организации COVAX, официально известной как Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«178 миллионов долларов было выделено на покупку 16,8 миллиона доз вакцин, при этом первый взнос также был оплачен», — написал Хеммати в своем аккаунте в Instagram. Он отметил, что необходимость поставок вакцин от COVID-19 и вакцинации должна быть самой важной заботой страны.

Далее Хеммати подчеркнул:

«Сегодня Центральный банк выделил на эти цели еще как минимум 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить потребности министерства здравоохранения». Он также заявил, что процесс поставки вакцин будет продолжаться на основе запросов министерства здравоохранения.