Тегеран, , 07:42 — REGNUM 20 апреля в австрийской столице завершилось заседание совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), начавшей свою работу в венском Гранд-отеле для обсуждения результатов работы двух рабочих групп, занимающихся санкциями и ядерным вопросом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи главы переговорных делегаций стран-участниц СВПД рассмотрели текущую ситуацию на технических переговорах, первоначальные проекты текстов, а также пути продолжения переговоров.

Указав на принципы и позиции Исламской Республики Иран в отношении СВПД и пути, по которому необходимо идти, глава иранской делегации Аббас Арагчи дал оценку нынешнему процессу переговоров, продвигающемуся вперед, несмотря на существующие угрозы и вызовы.

Он подчеркнул, что иранская делегация будет прекращать переговоры всякий раз, когда переговорный процесс движется в сторону снисхождения, траты времени и необоснованных заявлений.

В ходе встречи страны-участницы СВПД договорились создать на следующей неделе третью экспертную группу для изучения практических мер, необходимых для осуществления отмены санкций и последующего возвращения США к ядерной сделке.