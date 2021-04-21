Богота, , 04:45 — REGNUM Колумбия проведёт все матчи Кубка Америки по футболу, перенесённого с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, без зрителей в связи с сохраняющейся угрозой распространения COVID-19. Об этом президент Колумбии Иван Дуке 20 апреля заявил во время выступления в Боготе, которое транслировалось на странице его администрации в социальной сети Twitter.

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«Этот Кубок пройдёт без зрителей», — сказал Дуке. По его словам, Южноамериканская конфедерация футбола уже уведомлена об этом решении.

Напомним, перенесённый на 2021 год Кубок Америки по футболу пройдёт в Аргентине и Колумбии с 13 июня по 10 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Колумбии вводят трёхдневный карантин, ограничивающий передвижения жителей по городу, в столице страны Боготе.

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