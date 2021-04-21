Тегеран, , 07:43 — REGNUM 20 апреля министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши прибыл в иранскую столицу Тегеран для встречи и проведения двусторонних переговоров с иранскими высокопоставленными чиновниками. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по делам Западной Азии Расул Мусави опубликовал в своем твиттере новость о прибытии пакистанского главы МИД Шаха Махмуда Куреши в Тегеран.

Мусави сообщил, что на повестке дня у Куреши стоят встречи с президентом Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасаном Рухани, спикером парламента (Меджлиса) Мохаммедом Бакером Калибафом и министром иностранных дел страны Мохаммедом Джавадом Зарифом.

Он также отметил, что третий совместный пограничный пункт Ирана и Пакистана «Пишин-Манд» будет официально открыт 21 апреля в рамках углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.