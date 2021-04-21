Тегеран, , 07:45 — REGNUM 20 апреля министерство здравоохранения Ирана заявило, что 395 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 67 525. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«С учётом 395 новых жертв общее число погибших от COVID-19 в стране возросло до 67 525», — заявило министерство здравоохранения. В докладе отмечается, что за последние 24 часа было обнаружено 25 492 новых случая заражения COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем, при этом 3365 пациентов были госпитализированы.

Также сообщается, что 1 810 531 пациент из общего числа 2 286 927 инфицированных людей выздоровели или были выписаны из больниц. Согласно заявлению, 4911 других пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Министерство также подчеркнуло, что до сих пор в Иране было проведено 14 613 010 обследований на выявление вируса.