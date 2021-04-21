Тегеран, , 07:46 — REGNUM 20 апреля посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди заявил, что Тегеран признал посредничество иракского правительства в деэскалации региональной напряженности. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Масджеди заявил в эксклюзивном интервью IRNA, что военное присутствие США в Ираке не отвечает интересам стран региона, а резолюция, принятая в иракском парламенте в прошлом году, четко требует выхода США из страны.

Масджеди подчеркнул, что Иран также поддерживает расширение связей между Ираком и арабским миром, поскольку Багдад заслуживает восстановления своего политического статуса среди арабских государств.

«Некоторые западноазиатские государства, которые в последние годы пытались обострить ситуацию с Ираном, заявили о своей готовности к деэскалации», — сказал иранский дипломат.

Отвечая на вопрос о позиции Ирана в отношении предстоящих выборов в Ираке, посол подчеркнул, что страна уважает иракский народ, а также поддержит следующее правительство, которое будет сформировано парламентом.

Ссылаясь на волнения в Ираке в прошлом году, Масджеди заявил, что досрочные выборы необходимы и имеют большое значение.