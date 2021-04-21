Тегеран, , 07:48 — REGNUM Украина ведет разбирательство по делу о катастрофе украинского пассажирского самолета политически мотивировано, заявил представитель иранской службы безопасности 20 апреля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кейван Хосрави, официальный представитель секретариата Высшего совета национальной безопасности Ирана (СНБ), заявил, что данные о черных ящиках самолета были одним из основных источников для следственных групп, чтобы выпустить окончательный отчет о катастрофе.

Он отметил, что Иран всецело сотрудничает с Украиной в выяснении масштабов печальной катастрофы.

«Недавние заявления украинских чиновников, которые стремятся политизировать дело, приписывая ложные заявления иранским чиновникам, ни в коем случае не являются конструктивными и приемлемыми», — отметил чиновник.

Хосрави заявил, что отправка черных ящиков самолета во Францию для прочтения является главным доказательством честного поведения Ирана по выяснению всех деталей катастрофы.

«Различные группы независимых экспертов изучили все возможные сценарии и объявили, что нацеливание самолета было непреднамеренным и вызвано человеческой ошибкой», — сказал чиновник.