Тегеран, , 07:49 — REGNUM 20 апреля посол Исламской Республики Иран и заместитель министра иностранных дел Афганистана ознакомились с последними событиями в регионе, подтвердив поддержку Тегераном афганского правительства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Министерство иностранных дел Афганистана объявило, что Меервайс Наб встретился с послом Бахадором Аминяном и обсудил последние события, а также продвижение афганского мирного процесса в свете укрепления отношений Тегерана и Кабула.

Меервайс Наб высоко оценил сотрудничество Ирана по укреплению регионального консенсуса в поддержку афганского мирного процесса. Он заявил, что правительство страны поддерживает вывод иностранных войск, что ознаменует начало новой главы в сфере безопасности, политики и развития сотрудничества международного сообщества с Афганистаном.

Наб подчеркнул важность расширения сотрудничества между Афганистаном и Ираном в русле установления мира в стране и во всем регионе.

Иранский посол подтвердил приверженность Ирана продолжению всестороннего сотрудничества с Афганистаном в продвижении мирных переговоров, а также сохранении действующей конституции страны.