Тегеран, , 07:52 — REGNUM 20 апреля заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи опроверг ложные заявления западных СМИ о достижении временного соглашения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам Арагчи, промежуточного соглашения по повестке дня Ирана и группы 4+1 достигнуто не было.

«Исламская Республика Иран ведет переговоры исключительно об окончательных шагах по отмене несправедливых санкций против иранского народа», — отметил дипломат, заявив, что слухи о пошаговом плане или временном соглашении являются необоснованными.

«Как подчеркнул Верховный лидер Исламской революции, Иран не должен допустить, чтобы переговоры были подорваны; между тем страна не будет спешить с достижением соглашения», — подчеркнул иранский переговорщик.

«Переговоры должны проводиться осторожно, чтобы сохранить интересы страны и отстоять твердую позицию», — отметил Арагчи, заявив:

«Любое решение о процессе и подведении итогов переговоров будет приниматься в Тегеране, при этом переговорная группа постоянно представляет свой доклад о ситуации высшим должностным лицам».

Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) стартовала в Вене (Австрия) на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана и группы 4+1.