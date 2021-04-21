Сеул, , 04:25 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 731 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 692 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли из-за границы. Центр фиксирует рост заболеваемости после двухдневного кратковременного снижения. Не исключается, что спад был связан с уменьшением количества проводимых тестов на выявление COVID-19 в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 115 926. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1806 человек.