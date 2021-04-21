Якутск, , 04:27 — REGNUM В Якутии обнаружили два случая заболевания британским штаммом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Хабаровском институте эпидемиологии и микробиологии выявлены положительные результаты ПЦР-исследований и определены британские штаммы коронавируса у двух жителей Якутии, которые вернулись из Турции. Один из членов семьи почувствовал ухудшение здоровья и обратился в больницу, у него и был выявлен коронавирус с британским штаммом.

По контакту с этим больным были обследованы другие члены семьи, и у одного также был выявлен британский штамм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае выявлены новые завозные штаммы COVID-19.