Санкт-Петербург, , 04:19 — REGNUM Пожар произошел на территории промышленной зоны в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание в районе Волхонского шоссе произошло вечером 20 апреля. Пожарные прибыли на место происшествия и обнаружили, что на промзоне горит мусор, огнем охвачена площадь 2 тыс. квадратных метров. Возгорание удалось локализовать, сведений о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Ленобласти предупредила жителей об ответственности за пал травы. Виновным грозит не только штраф размером до 3 тыс. рублей, но и уголовное дело.