Пекин, , 04:12 — REGNUM Поставки мобильных телефонов в Китае выросли на 65,9% в годовом исчислении до 36,09 млн единиц в прошлом месяце, сообщили в Китайской академии информационных и технологий связи (CAICT), передает агентство Синьхуа.

За первые три месяца текущего года поставки мобильных телефонов в Китай превысили 97,97 млн единиц, что на 100,1% больше в годовом исчислении, сообщает CAICT, которая является научно-исследовательским институтом при Министерстве промышленности и информационных технологий Китая.

Китайские бренды продолжали доминировать в структуре поставок мобильных телефонов в марте, достигнув 33,35 млн единиц или 92,4%от общего объема поставок. Поставки смартфонов в прошлом месяце достигли 35,27 млн единиц, увеличившись на 67,7% в годовом исчислении.

В марте на рынок была выпущена в общей сложности 41 новая модель смартфонов, что на 32,3% больше в годовом исчислении сообщает CAICT.