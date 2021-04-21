Токио, , 04:14 — REGNUM Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ 21 апреля посетил синтоистский храм Ясукуни, где хранятся списки погибших японских солдат, в том числе казнённых после окончания Второй мировой войны военных преступников. Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Я совершил паломничество для того, чтобы почтить души тех, кто сражался и отдал свои жизни за нашу страну», — приводит слова Абэ агентство.

Это уже второе его посещение расположенного в центре Токио храма, считающегося в Азии символом японского милитаризма, после отставки с поста главы правительства. В настоящее время Абэ является депутатом нижней палаты парламента.

Напомним, что последний раз в качестве действующего премьер-министра Абэ посещал Ясукуни в 2013 году, что вызвало тогда резкую критику со стороны Китая и Южной Кореи, воспринимавших такие визиты как оправдание японской агрессии. После этого Абэ регулярно направлял храму подношения, но от личных посещений воздерживался.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 21 апреля направил синтоистскому храму Ясукуни ритуальное подношение.

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