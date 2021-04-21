Миннеаполис, США, , 04:09 — REGNUM Слишком большое количество чернокожих гибнут в американском штате Миннесоте из-за действий полицейских, считает губернатор региона Тим Уолз. Об этом говорится 20 апреля в его заявлении на сайте региональной администрации.

Уолз отметил, что такое положение дел недопустимо и это необходимо менять. Так губернатор прокомментировал обвинительный вердикт экс-сотруднику полиции Дереку Шовину по делу об убийстве негра Джорджа Флойда в городе Миннеаполис.

Глава штата также отметил, что решение суда является «важным шагом к справедливости в Миннесоте». Кроме того, он отметил, что «суд закончился, а деятельность властей — только началась».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «хорошими новостями» обвинительный вердикт по делу о гибели чернокожего Джорджа Флойда, глава Белого дома Джо Байден —«справедливым решением».

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