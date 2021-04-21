Пекин, , 04:08 — REGNUM По официальным данным, почтовая отрасль Китая зафиксировала ускоренный рост выручки и объемов бизнеса в первом квартале 2021 года, сообщает агентство Синьхуа

С января по март текущего года доходы этого сектора составили 297,07 млн юаней (около $45,5 млрд), что на 35,5% больше, чем в прошлом году, говорится в заявлении Государственного почтового бюро КНР.

Объем бизнеса подскочил на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 302,92 млрд юаней в первом квартале, говорится в заявлении. Только в марте выручка и объем бизнеса в этом секторе выросли на 21,1% и 36,3% соответственно.

Китайские компании экспресс-доставки в первом квартале обработали 21,93 млрд посылок, что на 75% больше, чем годом ранее. Выручка компаний экспресс-доставки за этот период достигла 223,77 млрд юаней, что на 45,9% больше, в годовом исчислении.