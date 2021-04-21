Анадырь, , 04:07 — REGNUM На Чукотке в 2021 году планируется обеспечить жильём 84 детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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В 2020 году жилыми помещениями были обеспечены 37 человек. С января уже пять человек получили благоустроенные квартиры, ещё для пятерых жильё закуплено за счёт субвенций из окружного бюджета.

С 2020 года федеральным законодательством предусмотрена возможность обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем в других регионах при изменении ими места жительства до достижения возраста 18 лет. Такой возможностью воспользовались два жителя Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области суд рассмотрит дело о непригодных для проживания квартирах, предоставленных детям-сиротам.