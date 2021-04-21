Пекин, , 04:05 — REGNUM Поставки телефонов с поддержкой технологии 5G продолжили доминировать на китайском рынке смартфонов в марте, а общий объем поставок достиг рекордного месячного максимума в 27,5 млн единиц, сообщает 18 апреля агентство Синьхуа.

Этот показатель составил 76,2%от общего объема поставок мобильных телефонов в стране в прошлом месяце, если верить данным Китайской академии информации и технологий связи (CAICT), научно-исследовательского института при Министерстве промышленности и информационных технологий.

В прошлом месяце было выпущено в общей сложности 16 новых моделей 5G-смартфонов, говорится в сообщении CAICT.

По данным академии, в первом квартале этого года поставки телефонов 5G в страну превысили 69,84 млн единиц, что составляет 71,3% от общего объема поставок.