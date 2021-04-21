Пекин, , 04:01 — REGNUM Кассовые сборы в Китае в 2021 году превысили 20 млрд юаней ($3 млрд) по состоянию на 18 апреля, что почти равно общему объему продаж билетов за весь 2020 год, сообщает агентство Синьхуа.

Первый режиссерский проект комика и актрисы Цзя Лин «Привет, мама» и комедия кинокомпании Wanda Pictures «Детектив из Чайнатаун 3» возглавили кассовый чарт за период с 1 января по 18 апреля, составив 27% и почти 23% соответственно от общего объема сборов. Оба фильма попали в китайские кинотеатры 12 февраля во время празднования Китайского Нового года.

С совокупным кассовым сбором, превышающим 5,4 млрд юаней, фильм «Привет, мама» обогнала американскую супергеройскую фантастику 2017 года «Чудо-женщина» режиссёра Пэтти Дженкинс и стала самым кассовым фильмом в мире, когда-либо снятым режиссером-женщиной.

«Привет, мама» стал вторым по кассовым сборам фильм в истории Китая, затмеваемый только успехом приключенческого боевика 2017 года «Война волков-2» который собрал в общей сложности 5,69 млрд юаней. Девять из десяти лучших показатель по сборам в этом году в прокате Китая захватили это отечественные постановки.

Единственный иностранный фильм, попавший в десятку — американский фильм «Годзилла против Конга». В настоящее время он занимает четвертое место в годовом чарте с общим доходом в 1,15 млрд юаней.

Фильм обошел научно-фантастический боевик «Довод» американского режиссера Кристофера Нолана, став самым кассовым иностранным фильмом в китайском прокате с 2020 года.