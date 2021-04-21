Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Президент США Джо Байден в преддверии намеченного на 22−23 апреля климатического онлайн-саммита объявит о планах к 2030 году сократить почти в два раза американские выбросы парниковых газов в атмосферу. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме 20 апреля сообщает газета The New York Times (NYT).

Издание напоминает, что Парижское соглашение по климату обязывает США снизить уровень выбросов парниковых газов по сравнению с зафиксированным в 2005 году объёмом лишь на 28%. Объявление Байденом о намерении США добиваться снижения выбросов на 50%, по мнению американской администрации, должно и другие страны подтолкнуть к принятию «повышенных» обязательств на предстоящем саммите.

Напомним, с приходом Байдена в Белый дом США вернулись в Парижское соглашение по климату.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 22 апреля выступит на саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции.

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