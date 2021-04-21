Вильнюс, , 03:48 — REGNUM По меньшей мере 35 случаев заражения штаммом SARS-CoV-2, который не связан с британским, южноафриканским и другими известными вариантами коронавируса, выявили в литовском городе Аникщяй. Об этом сообщила 20 апреля директор уездного департамента Национального центра общественного здоровья Бируте Сапкаускене.

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Она отметила, что примерно треть носителей обнаруженной формы вируса уже выздоровели Большинство из них переболели бессимптомной формой COVID-19, а часть — находятся больнице.

По словам Сапкаускене, у медиков нет подтверждений того, что указанный штамм обладает большей агрессивностью.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля представитель министерства здравоохранения Литвы Ингрида Олендрайте заявила, что в республике был зафиксирован первый случай инфицирования британской разновидностью коронавируса.

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