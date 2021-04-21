Новосибирск, , 03:46 — REGNUM В Новосибирской области стартует акция «Спасибо, скорая!». Она приурочена ко Дню работников скорой помощи, которую в России впервые отметят 28 апреля. Её организатором выступило министерство здравоохранения региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новосибирцам предлагают поблагодарить медсестёр, фельдшеров и врачей неотложки.

«Сегодня в средствах массовой информации, в соцсетях очень мало хороших новостей, — отметили в министерстве. — Мы хотим, чтобы жители нашего региона сказали врачам, фельдшерам, медсёстрам неотложки простое «спасибо» за их тяжёлую, на износ, работу. Поверьте, им очень важно слышать слова благодарности».

Слова благодарности можно написать в соцсетях министерства здравоохранения, в личном сообщении, на своей собственной странице с хэштэгом #СпасибоСкорая.